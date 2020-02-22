Киев сократил подачу воды в ЛНР

Украина сократила подачу воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

Уточняется, что причиной сокращения подачи воды стала остановка работы Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

По данным ведомства, в Первомайск подача воды с подконтрольной Киеву территории прекращена полностью, в Артемовск и Зоринск — на 60%, Славяносербск — на 50%, Стаханов, Кировск, Брянка — на 40%, Алчевск, Перевальск — на 30%, Антрацит, Красный Луч — на 20%.