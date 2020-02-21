В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом
В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.
По данным издания, пациента, о котором идет речь, выписали из больницы в начале января. После выписки он находился на домашнем карантине и никуда не ходил. Однако через 10 дней ему провели повторный тест для выявления вируса, и результат оказался положительным.
После этого пациента и его семью забрали соответствующие структуры, а в их доме провели дезинфекцию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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