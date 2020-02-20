Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
Следующая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess начала сходить на берег в японском порту Йокогама. Об этом сообщает РИА «Новости».
19 февраля на судне закончился двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Уточняется, что люди с вещами спускаются с судна, рассаживаются по машинам и специально поданным чартерным автобусам и покидают порт.
Ранее с лайнера на берег сошли 443 человека, в том числе две россиянки. В настоящее время на борту остаются 20 россиян, еще двое находятся в больнице под наблюдением.
Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа.
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