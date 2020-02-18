Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.

Отмечается, что гражданам Китая запрещается въезд в Россию в туристических, рабочих и частных целях. По последней информации, въезд на территорию России для граждан Китая будет приостановлен с 20 февраля 2020 года, оформление приглашений на въезд завершится 19 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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