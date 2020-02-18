В Псковской области ученик дал пощечину педагогу во время урока

В Псковской области подросток ударил по лицу учителя во время урока в школе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно видеоролику, который был размещен в сети, женщина выдернула стул из-под ученика после разговора. Юноша упал на пол. Возмутившись произошедшим, он дважды поднял руку на учительницу, после последнего удара женщина отшатнулась.

Инцидент произошел в учебном заведении, расположенном в деревне Лавры на территории Печорского района.

Власти Псковской области и региональное управление МВД России начали проверку.

В настоящее время полицейские проводят работу в учебном заведении.

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