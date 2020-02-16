Сербский пенсионер пешком отправился в Москву на парад Победы

Сербский пенсионер Милован Милутинович в субботу, 16 февраля, отправился пешком в Москву из своего родного города Ужице, чтобы 9 мая посетить парад Победы в Москве. Об этом сообщает портал B92.

Он заявил, что намерен проходить по 40 км в день.

«Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов», — сказал 72-летний Милутинович.

Он также отметил, что хочет пожать руку президенту России Владимиру Путину, которого, по признанию пенсионера, очень уважает.