Мария Кожевникова объяснила, почему вернулась в «Универ»

Актриса Мария Кожевникова объяснила, почему решила сняться в сериале «Универ. 15 лет спустя». О возвращении во вселенную «Универа» она поговорила с «Газетой.Ru».

Кожевникова признает, что ушла на пике популярности «Универа», чтобы двигаться дальше. Однако на протяжении этих пятнадцати лет, продолжает актриса, не было ни дня, чтобы ее не спросили: «Когда Аллочка вернется в «Универ»?»

Звезда переживала, что продолжение получится слабее оригинала. Однако авторы нового сериала смогли пробудить в ней интерес к развитию Аллы.

«Мы поговорили со сценаристами и одинаково увидели развитие моего персонажа: как изменилась моя героиня, кем стала за эти пятнадцать лет. Я встретилась с режиссером Сэмом Литовчиным, и было ощущение, будто мы давно знакомы. Такое редкое совпадение: смотришь в одну сторону с человеком, которого только что встретил. В какой-то момент пазл сложился и, мне кажется, вовремя. Значит, раньше моя Алла и не должна была возвращаться», — говорит она.

Важную роль в принятии решения о съемках сыграл муж Марии Кожевниковой.

«Он сказал простую, но важную вещь: «Твоя работа — радовать зрителя. Ты для этого пришла в профессию». <...> Поэтому это история не только про меня, а про то, что людям хочется вернуть ту былую магию и вспомнить свои бесшабашные годы», — делится она.

Новый сезон сериала «Универ. 15 лет спустя» стартует 13 апреля в 20:00 на ТНТ. Возвращение героини Кожевниковой будет одним из центральных событий — она появится на экране не наивной студенткой, а взрослой и серьезной Аллой Юрьевной.

Полное интервью Марии Кожевниковой читайте здесь.