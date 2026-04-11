Женщина разогналась почти до 180 км/ч, чтобы спасти куличи в духовке

В Румынии женщина объяснила превышение скорости до 176 км/ч тем, что у нее дома подгорают куличи. Об этом сообщила полиция уезда Констанца в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В посте уточняется, что 35-летнюю женщину остановили на трассе ДН 38.

«Счет за «рецепт» скорости? 120-дневный перерыв в вождении (достаточно времени, чтобы узнать все секреты кондитерского дела, но с позиции пешехода), и счет: более 1,8 тыс. леев ($415 долларов. — «Газета.Ru»)», — рассказали в отделении.

Там отметили, что на сумму штрафа можно было купить примерно 20 премиальных и готовых к употреблению куличей. В полиции призвали автомобилистов быть осторожными, чтобы Пасху можно было отпраздновать с близкими.

В феврале в Польше полицейский лишился водительских прав за превышение скорости на служебном автомобиле. В городе Тарнув находившийся на дежурстве сотрудник отдела уголовных расследований ехал с напарником на помощь коллегам, которые задерживали хулиганов. При этом проблесковые маячки и сирена на автомобиле включены не были, а скорость превышала 100 км/ч в населенном пункте. Дорожные полицейские начали погоню, чтобы остановить нарушителей, а затем подали в суд ходатайство о назначении наказания за езду на такой скорости.

Ранее звезда «Гарри Поттера» осталась без прав за регулярное превышение скорости.

 
Нарушение пасхального перемирия, широкий жест Трампа и Благодатный огонь в Иерусалиме. Главное за 11 апреля
