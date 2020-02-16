Умершая на конкурсе поедания пирожных в Москве девушка оказалась пекарем
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Погибшая в одном из московских баров девушка, которая перед своей кончиной принимала участие в конкурсе по поеданию пирожных и одержала победу в нем, работала пекарем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как известно, инцидент случился в Нижнем Сусальном переулке.
Во время отдыха 23-летняя девушка победила в конкурсе по поеданию пирожных. Однако она подавилась ими, после чего задохнулась.
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