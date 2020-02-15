СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде
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Следственный комитет России по Калининградской области возбудил дело по факту стрельбы на Центральном рынке в Калининграде. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц».
Также в СК заявили, что причиной стрельбы стала личная неприязнь 63-летнего мужчины к своим жертвам — семейной паре, которые погибли на месте в результате инцидента.
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