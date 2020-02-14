Депутат Госдумы пригласил коллег на просмотр фильма Дудя о ВИЧ

Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов инициировал просмотр документального фильма журналиста Юрия Дудя о ВИЧ. Об этом сообщил депутат Валерий Рашкин на своей странице в Twitter.

Как сообщает издание «Подъем», советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова заявила, что организация просмотра фильма исходит не от аппарата Госдумы — это частная инициатива.

«Теперь на Дуде они решили пиариться», — сказала она.

Фильм Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел 11 февраля, и за трое суток набрал более 9 млн просмотров.