Российский суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Telegram Messenger inc привлекли к административной ответственности за нарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или информационного интернет-ресурса информации или интернет-страницы).

В марте в правоохранительных органах сообщили, что задолженность Telegram по штрафам за нарушение российских законов достигла почти 35,9 млн рублей.

Уже более месяца россияне сталкиваются с замедлением мессенджера Telegram: сообщения не отправляются, а медиафайлы прогружаются с большой задержкой. В сети полагают, что не за горами блокировка этого канала связи в России. Даже называют дату — 1 апреля 2026 года. Действительно ли работа мессенджера будет ограничена, какого мнения придерживается Роскомнадзор и что делать пользователям и блогерам в случае блокировки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram по-прежнему не исполняет законодательство РФ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!