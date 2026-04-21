Пензенец отдал мошенникам более 8 млн рублей, пытаясь спасти сбережения

В Пензе 60-летний мужчина лишился всех накоплений, пытаясь спасти деньги от мошенников. Об этом сообщает УМВД по Пензенской области.

Неизвестные связались с жителем Пензы под видом сотрудников силового ведомства. Звонивший заявил, что сбережения мужчины находятся под угрозой хищения, и убедил его передать деньги в банковскую ячейку для «сохранности».

Поверив аферистам, потерпевший снял в банке 4,9 млн рублей и отдал их незнакомцу у дома. В следующие несколько дней он передал злоумышленникам еще 3,4 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 8 млн рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого краснодарец оставил мать без денег. Действуя по инструкциям неизвестных, краснодарец забрал из дома матери миллион рублей и 47 ювелирных изделий на общую сумму 5,5 млн рублей и отдал все приехавшему курьеру. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российская пенсионерка обогатила мошенников на 15 млн рублей, испугавшись уголовного дела.