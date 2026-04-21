Россиянам напомнили о наказании за несвоевременную замену газовой плиты

ЖКХ-эксперт Бондарь: газовую плиту россияне обязаны менять раз в 10-12 лет
В России с этого года ужесточили правила использования газовых приборов, обязав граждан строго выполнять требование по их замене по истечении срока службы. Плиты необходимо менять каждые 10-12 лет, так как после такого периода работы они считаются устаревшими и небезопасными, подчеркнул в беседе с 360.ru эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

По его словам, требования о замене газовых плит связаны с заводскими паспортами, а также с постановлением правительства, которое предписывает обновлять оборудование по истечении срока службы.

«На мой взгляд, усталость материалов, из которых сделана газовая плита, — главный враг безопасности,» — пояснил Бондарь . «Даже если внешне она выглядит как новая, износ резьбовых соединений может привести к утечке, которую не всегда удается вовремя почувствовать. Покупка новой плиты — это про безопасность».

Следовать требованию о регулярной замене газовых плит должны как жильцы квартир, так и владельцы частных домов, подчеркнул эксперт. Он также напомнил, что самостоятельно устанавливать газовое оборудование россиянам категорически запрещено – важно, чтобы все работы выполнялись только специалистами. Таким образом,, для замены плиты необходимо сначала приобрести сертифицированный прибор в магазине, а после этого — вызвать мастера газовой службы для его установки, заключил специалист.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил, что россиянам грозит наказание за нарушение правил пользования газовым оборудованием. В том числе крупные штрафы предусмотрены за непроведение своевременного техобслуживания – взыскать могут до 2 млн рублей.

Мошенники ранее начали запугивать россиян от лица газовых служб.

 
