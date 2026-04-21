Стекло российского самолета треснуло во время рейса в Таиланд

Во время рейса из Москвы на Пхукет у самолета Boeing 767-300 треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Через три часа после вылета самолет авиакомпании Azur Air с 334 пассажирами вынужденно вернулся в Москву. Издание отмечает, что примерно через полтора часа после полета лайнер развернулся над Самарской областью и полетел в обратную сторону, благополучно приземлившись во Внуково. В сообщении также говорится, что самолет не подавал сигнала бедствия. Через три часа после приземления пассажиров пересадили на резервный борт и отправили в Таиланд.

20 апреля самолет, летевший в Стамбул, подал сигнал бедствия через два часа после вылета из Санкт-Петербурга и экстренно сел в Румынии. Как сообщает Baza, причиной стало ухудшение здоровья одного из пассажиров, которого в последствии спасти не удалось. Им оказался народный артист России, главный дирижер петербургского Симфонического оркестра Сергей Стадлер. Во время полета его состояние стало быстро ухудшаться, в результате чего было принято решение подать сигнал бедствия и приземлиться в Румынии. После приземления медики пытались реанимировать мужчину в салоне, но безуспешно.

Ранее пассажир угрожал взорвать самолет и вынудил совершить экстренную посадку.