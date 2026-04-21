В Чувашии двое детей по пояс застряли в грязи в овраге

В Чувашии спасли детей, застрявших по пояс в грязи

В Новочебоксарске спасатели вызволили двух 10-летних мальчиков, увязших по пояс в грязи. Об этом сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

Инцидент произошел в овраге рядом на улице Семенова. Двое детей играли и не заметили, как оказались в вязкой грязи. Самостоятельно выбраться они не смогли. Очевидцы вызвали спасателей, прибывший караул пожарно-спасательной части сначала попытался вытянуть ребят с помощью веревки, но обессиленные мальчики не смогли удержаться.

Тогда спасатели вооружились лопатами, откопали детей и вытащили их вручную. Ребят передали медикам для осмотра.

До этого в Рязани дети провалились в котлован с глиной. Двое подростков пробирались на огороженную территорию в парке, где рабочие вырыли котлован для строительства детской площадки. В какой-то момент оба школьника провалились в котлован с глиной. Один из мальчиков смог выбраться самостоятельно, второму потребовалась помощь спасателей.

Ранее в Уфе четырехлетняя девочка застряла в спинке стула.