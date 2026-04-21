«Гормон счастья» может ухудшать слух, выяснили ученые

Нейромедиатор серотонин, который обычно связывают с настроением, может напрямую усиливать шум в ушах. К такому выводу пришли ученые из США и Китая, обнаружив конкретную нейронную цепь, влияющую на слуховую систему. Результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В экспериментах на мышах исследователи активировали серотониновые нейроны в стволе мозга — в области, известной как дорсальное ядро шва. Это приводило к повышенной активности в слуховых центрах и вызывало поведение, аналогичное шуму в ушах: животные переставали различать паузы в звуке, что считается маркером «фантомного» шума.

Когда ученые, наоборот, подавляли эту цепь, симптомы ослабевали. Это позволило впервые напрямую связать серотониновую сигнализацию с механизмами возникновения тиннитуса.

Авторы показали, что ключевую роль играет связь между дорсальным ядром шва и дорсальным кохлеарным ядром — областью мозга, обрабатывающей звуковые сигналы. Именно через этот путь серотонин способен усиливать аномальную активность, которую мозг воспринимает как звук, хотя внешнего источника нет.

«Шум в ушах — распространенное состояние, при котором человек слышит звон, шипение или гул без внешнего раздражителя. Во многих случаях проблема связана не с ушами, а с нарушениями обработки звука в мозге. При этом пациенты часто сталкиваются с тревогой и депрессией», — отметили ученые.

Исследователи уточнили, что открытие важно и с практической точки зрения. Лечение таких состояний нередко включает антидепрессанты — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Новые данные показывают, что усиление серотониновой активности может одновременно облегчать психические симптомы и усиливать шум в ушах.

Исследователи считают, что в будущем это позволит создать более точечные препараты — такие, которые будут воздействовать на «нужные» участки мозга, не затрагивая слуховые цепи. Однако для подтверждения результатов необходимы исследования на людях.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!