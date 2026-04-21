Врач назвал неочевидный симптом рака кишечника

Частый и стойкий метеоризм может быть признаком рака кишечника в том случае, когда симптом сохраняется дольше полутора месяцев. Об этом предупредил хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс из Имперского колледжа Лондона в комментарии для Daily Mail.

По словам эксперта, образование газов — естественная часть пищеварения, однако насторожить должны изменения, которые сохраняются длительное время. Речь идет о частом метеоризме с резким запахом, а также о его сочетании с нарушениями стула или другими симптомами. В таких случаях причиной могут быть не только пищевая непереносимость или особенности рациона, но и более серьезные заболевания.

Кинросс пояснил, что опухоли в кишечнике способны нарушать процессы переваривания пищи и работу микробиоты. Это, в свою очередь, приводит к избыточному образованию газов. Если такие изменения сохраняются более шести недель, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Отдельное внимание специалист уделил роли питания.

«Избыток жирного мяса и сахара способствует образованию сероводорода — газа, который может повреждать слизистую кишечника и усиливать воспалительные процессы. Это создает дополнительные риски для здоровья пищеварительной системы», — отметил медик.

Врач подчеркнул, что сам по себе метеоризм редко является единственным признаком онкологических заболеваний, однако в сочетании с другими симптомами требует внимательного отношения и своевременной диагностики.

