Нидерланды отказали во въезде российскому акционисту Крисевичу

Власти Нидерландов испугались, что акционист Крисевич останется в стране
@pavelkrisevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Власти Нидерландов отказали российскому акционисту Павлу Крисевичу (признан в РФ иностранным агентом) во въезде в страну. Причиной стали опасения, что он может остаться в королевстве. Об этом пишет газета NRC, передает РИА Новости.

25-летний Крисевич, известный своими провокационными перформансами, должен был выступить в амстердамском дискуссионном центре De Balie. Однако визу ему не выдали.

«По данным De Balie, правительство опасается, что Крисевич подаст заявление на убежище во время своего пребывания в Нидерландах», — пишет газета.

Сейчас Крисевич пытается получить гуманитарную визу во Франции. Он проживает в Черногории с конца прошлого года. Однако, по данным иммиграционной службы Нидерландов, у него нет постоянного вида на жительство в этой стране.

Минюст России включил акциониста в реестр иностранных агентов в ноябре 2025 года.

В 2022 году суд приговорил Крисевича, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Впоследствии решение отменили, но на следующий год акциониста осудили на тот же срок. К обвинению добавили мотив в виде «идеологической ненависти».

Ранее художник-акционист Крисевич уехал из России.

 
