На Украине пьяный мужчина закидал полицейских гранатами

Мужчина бросил две гранаты в сотрудников правоохранительных органов в Николаевке в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

По информации журналистов, стражи порядка прибыли к одному из домов из-за жалоб соседей на неадекватное поведение жильца. Тот предупредил полицейских, что имеет при себе две гранаты и открыл газ в доме. Несмотря на это, правоохранители решили штурмовать здание, в ответ нарушитель бросил в них боеприпасы.

«Взорвалась только одна [граната], ранив пять полицейских», — отмечается в материале.

Журналисты подчеркнули, что стражам порядка все же удалось задержать мужчину 1991 года рождения. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

18 апреля житель Киева открыл огонь по прохожим, после чего ворвался в супермаркет «Велмарт» у станции метро «Демеевская» и взял в заложники посетителей. На место происшествия прибыли правоохранители и оцепили здание. Сперва они пытались провести переговоры со злоумышленником, но безуспешно. В результате было решено штурмовать здание. Вооруженный мужчина начал отстреливаться, его ликвидировали. Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, семь человек получили несовместимые с жизнью ранения.

