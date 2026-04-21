Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Украине пьяный мужчина закидал полицейских гранатами

Полицейские пострадали в Днепропетровской области из-за брошенных жителем гранат
Нацполиция Украины

Мужчина бросил две гранаты в сотрудников правоохранительных органов в Николаевке в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

По информации журналистов, стражи порядка прибыли к одному из домов из-за жалоб соседей на неадекватное поведение жильца. Тот предупредил полицейских, что имеет при себе две гранаты и открыл газ в доме. Несмотря на это, правоохранители решили штурмовать здание, в ответ нарушитель бросил в них боеприпасы.

«Взорвалась только одна [граната], ранив пять полицейских», — отмечается в материале.

Журналисты подчеркнули, что стражам порядка все же удалось задержать мужчину 1991 года рождения. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

18 апреля житель Киева открыл огонь по прохожим, после чего ворвался в супермаркет «Велмарт» у станции метро «Демеевская» и взял в заложники посетителей. На место происшествия прибыли правоохранители и оцепили здание. Сперва они пытались провести переговоры со злоумышленником, но безуспешно. В результате было решено штурмовать здание. Вооруженный мужчина начал отстреливаться, его ликвидировали. Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, семь человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее двое мужчин устроили стрельбу в украинском городе Чернигове.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!