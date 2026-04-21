Зеленский посоветовал принять в состав ЕС еще четыре страны

Зеленский: Евросоюзу не хватает Норвегии, Украины, Великобритании и Турции
Mindaugas Kulbis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона посоветовал принять в Евросоюз еще четыре страны.

«Союз, который может быть гораздо сильнее, как я считаю, — это союз таких стран: Норвегия, Украина, Великобритания, Турция», — заявил Зеленский.

По его мнению, именно этих четырех стран не хватает ЕС.

До этого Зеленский выступил против частичного членства Украины в Евросоюзе. По его мнению, Европа нуждается в Украине как в сильном и полноправном партнере. В пример он привел украинскую армию, которая, по его словам, никому не нужна в формате «лайт».

В конце февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Она заявила, что Евросоюз не может назвать конкретную дату членства Украины в объединении. Однако добавила, что Киев находится на правильном пути и проводит необходимые реформы, чтобы модернизировать страну.

Ранее Зеленский призвал создать военный блок против России.

 
