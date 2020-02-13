Ученик рассказал о строгости директора школы, пристыдившей ученицу за «толстые ноги»

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Ученик школы №5 в Петрозаводске, директор которой отчитала восьмиклассницу за короткую юбку и «толстоватые ноги», рассказал «Газете.Ru» о строгих правилах в учебном заведении.

По его словам, директор школы Марина Фомина часто придирается к прическам и внешнему виду учеников.

«В капюшонах запрещает ходить по школе, музыку слушать, на подоконниках нельзя сидеть. Даже элементарно в джинсах нельзя прийти в школу. Для директора футболка или толстовка с рисунком уже признак спортивной одежды», — объяснил подросток.

Еще один ученик школы охарактеризовал директора положительно. Он подчеркнул, что руководитель учебного заведения всегда вежлива в общении с учащимися.

«Она очень вежливо со всеми общается. Конфликтов никаких не было», — сказал он.

Ранее жительница Петрозаводска опубликовала видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.

При этом педагог указывала, что девочке нельзя носить юбки из-за «толстоватых ног». Администрация учебного заведения отказалась от комментариев по данному поводу.

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