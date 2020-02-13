Суд отклонил иск о принудительном лечении сбежавшей из коронавирусного карантина петербурженки

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул иск главному государственному санитарному врачу города Наталие Башкетовой о принудительном помещении в инфекционную больницу Аллы Ильиной, у которой обнаружили симптомы коронавируса. Об этом передает 78.

Суд мотивировал это решение «неподсудностью».

Истец просила поместить пациентку Аллу Ильину в больницу как минимум до 19 февраля. 6 февраля девушку положили в инфекционную больницу, поскольку в ходе осмотра у нее обнаружили симптомы коронавируса.

Тем не менее, 7 февраля Ильина взломала электронный замок своего изолированного бокса и сбежала, решив воспользоваться своим «правом на свободу». К девушке домой пришли полицейские и сотрудники Ростпотребнадзора. Она не открывает дверь и дожидается приезда адвоката.

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