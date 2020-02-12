В сети появилось видео с устроившей истерику в такси жительницей Москвы

В сети появилось видео, на котором жительница Москвы устроила истерику и побила таксиста за отказ ее везти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах ролика видно, как девушка кричит на водителя, обзывает его, а затем начинает ему угрожать.

«Вези меня, мразь! Меня люди ждут», — говорит девушка.

Кроме того, СМИ узнало, что эмоциональной пассажиркой оказалась фитнес-тренер Яна Данькова, которая ранее принимала участие в конкурсах красоты «Мисс Томск — 2013» и «Краса России».

Отмечается, что такси должно было было следовать из Одинцово в московский финтес-клуб. Недовольство Даньковой вызвала сумма, которая была начислена к поездке за ожидание.