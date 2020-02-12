В сети появились фото застолья из колонии с осужденным за убийство Немцова Дадаевым

В сети появились снимки застолья, в котором принял участие приговоренный к 20 годам за убийство политика Бориса Немцова экс-сотрудник МВД Заур Дадаев. Об этом портал Scanner Project.

Отмечается, что фотографии были сделаны в иркутской колонии №3, предназначенной для силовиков.

На кадрах, которые были опубликованы 3 июля 2018 года, видно, что Дадаев находится за накрытым столом в компании других осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов.

Уточняется, что приговоренный к убийству Немцова в момент публикации снимков находился в колонии Иркутска, затем был на год переведен в учреждение в Ангарске и снова возвращен в Иркутск.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».

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