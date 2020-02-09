Мебельный цех загорелся во Владимирской области

Во Владимирской области загорелся мебельный цех. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Уточняется, что возгорание было зафиксировано на площадке №17 в поселке городского типа Радужный.

Согласно имеющимся данным, площадь возгорания составляет 1,6 тыс. кв. м.

«Загорелось здание мебельного цеха», — добавили в экстренных службах.

В настоящее время на месте работают пожарные.

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