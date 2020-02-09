Украинец заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

На борту лайнера Diamond Princess член экипажа из Украины заразился коронавирусом, передает «Интерфакс».

По последним данным, также заболели еще четыре члена экипажа с Филиппин. Общее число зараженных на лайнере достигло 70 человек.

Известно, что на борту Diamond Princess находятся 600 пассажиров, нуждающихся в лекарствах для профилактики или лечения каких-либо заболеваний. В настоящее время ведется работа по доставке необходимых препаратов на судно, отметил министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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