Украинец заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
На борту лайнера Diamond Princess член экипажа из Украины заразился коронавирусом, передает «Интерфакс».
По последним данным, также заболели еще четыре члена экипажа с Филиппин. Общее число зараженных на лайнере достигло 70 человек.
Известно, что на борту Diamond Princess находятся 600 пассажиров, нуждающихся в лекарствах для профилактики или лечения каких-либо заболеваний. В настоящее время ведется работа по доставке необходимых препаратов на судно, отметил министр.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess
— Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70
— Карантин на Diamond Princess: число зараженных выросло в 3 раза