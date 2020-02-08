На японском лайнере установлены еще три случая заражения коронвирусом

Еще три случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV выявлены у пассажиров круизного судна Diamond Princess. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что судно находится на карантине возле города Иокогама в Японии.

По данным министерств здравоохранения, труда и благосостояния Японии, общее число зараженных вирусом пассажиров составило 64 человека.

Отмечается, что заболевших коронавирусом доставят медикам в ближайшее время.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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