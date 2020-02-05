Россиян не оказалось в совершившем жесткую посадку в Стамбуле самолете
В российском посольства в Стамбуле заявили, что граждан РФ не было в самолете, который совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен, цитирует «Интерфакс».
Отмечается, что эти данные пока предварительные.
«Российских граждан среди пассажиров не было», — говорится в заявлении.
Согласно имеющимся данным, воздушный лайнер совершил жесткую посадку и выкатился за ВПП, после чего загорелся. На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа. В результате был госпитализирован 52 человек. Их доставили в местные больницы.
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