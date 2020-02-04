В школах Узбекистана борются с коронавирусом с помощью диктантов

В образовательных учреждениях Узбекистана началась неделя диктантов. В Минобразования назвали это способом борьбы с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверка знаний проходит на тему профилактики от новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в диктанте рассказывается о мерах, которые позволят избежать заражения новым типом вируса. Благодаря ему дети подробнее узнают, что нужно чаще мыть руки и соблюдать правила личной гигиены.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20,5 тыс. человек, 426 человек погибли.

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