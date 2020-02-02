Больной коронавирусом в Чите просит отправить его анализы в КНР для определения диагноза

Гражданин Китая Ван Юньбинь, которого с семьей госпитализировали в Чите с подозрением на коронавирус, попросил направить его анализы для исследования в Маньчжурию, передает «Чита.Ру».

Он пояснил, что в России за шесть заборов крови так и не удалось окончательно определить его диагноз, он также пожаловался на качество лечения.

По данным издания, мужчина попросил прощения у читинцев за то, что он, возможно, болен.

Ван Юньбинь также отметил, что переживает за свою двухлетнюю дочь, у которой тоже часто берут кровь для анализа. Мужчин подчеркнул, что больше волнуется за ребенка, чем за себя.

Ранее сообщалось, что пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа 11821 человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.

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