В Забайкальском крае отменили занятия в школах после выявления заболевших коронавирусом

В Забайкальском крае, где зафиксировали случай заражения новым типом коронавируса, отменили занятия в школах. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на заместителя председателя Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Бутыльский.

Бутыльский отметил, что в регионе работает штаб, все заинтересованные стороны — Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор и таможня.

Ранее сообщалось, что заболевшие данным вирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших являются гражданами Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.

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