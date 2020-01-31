В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса

Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.

Как отмечается, тест сможет в течение 8-15 минут определить, есть ли у человека вирус нового типа.

Кроме того, новый тест обладает высокой чувствительностью, а еще он достаточно прост в использовании.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.

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