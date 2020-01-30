ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Трансляцию экстренного заседания ведет CNBC.

Об этом объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ назвала вспышку заболевания «беспрецедентной». При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

Так, общее количество случаев заражения за пределами Китая достигло 98 в 18 странах. В восьми случаях вирус передавался от человека к человеку — в Германии, Японии, Вьетнаме и США.

При этом отмечается, что за пределами Китая не было смертей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку