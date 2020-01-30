Нетаньяху встретился с Наамой Иссахар и ее матерью в московском аэропорту
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара встретились в московском аэропорту Внуково с помилованной президентом России Владимиром Путиным Наамой Иссахар и ее матерью Яффой. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что израильтянку освободили из подмосковной тюрьмы, откуда она уехала в Москву.
Нетаньяху во время встречи с Путиным в Кремле поблагодарил его за помилование Иссахар, в ответ российский лидер попросил передать наилучшие пожелания израильтянке.
Иссахар осудили на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях. 29 января Путин подписал прошение о помиловании израильтянки.
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