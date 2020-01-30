Суд арестовал задержавшего Голунова экс-полицейского

Басманный суд Москвы арестовал бывшего полицейского Романа Феофанова по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова летом 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, арест назначен до 29 марта.

Бывший сотрудник МВД свою вину не признал и выступал против ареста.

«Я восемь месяцев, пока идет следствие, мог скрыться, но я жил по месту жительства, никуда не переезжал», — заявил Феофанов.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года, 11 июня его дело уже официально закрыли.

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