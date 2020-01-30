Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек

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Количество летальных исходов в Китае от нового типа коронавирса достигло 170 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.

Уточняется, что число заразившихся вирусом в Китае выросло до 7711 человек, из которых 1370 оцениваются как тяжелые.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.

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