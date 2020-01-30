Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек
Количество летальных исходов в Китае от нового типа коронавирса достигло 170 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.
Уточняется, что число заразившихся вирусом в Китае выросло до 7711 человек, из которых 1370 оцениваются как тяжелые.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СМИ узнали об обнаружении учеными из Китая сдерживающего коронавирус вещества
— Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162
— ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета из-за угрозы коронавируса