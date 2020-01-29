Пассажиров госпитализировали с подозрением на коронавирус в Белоруссии
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В Белоруссии были госпитализированы вернувшиеся из Китая пассажиры, с подозрением на коронавирус. Об этом сообщаетРИА «Новости».
Пресс-секретарь Минздрава Белоруссии Юлия Бородун рассказала о том, что всего в больницы Могилева были доставлены два человека.
Она уточнила, что госпитализированные отдыхали на острове и обратились к врачам с целью проверки.
Отмечается, что у пассажиров не было зафиксировано повышенной температуры, однако их оставили в больнице для проведения всех необходимых анализов.
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