Пассажиров госпитализировали с подозрением на коронавирус в Белоруссии

В Белоруссии были госпитализированы вернувшиеся из Китая пассажиры, с подозрением на коронавирус. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Пресс-секретарь Минздрава Белоруссии Юлия Бородун рассказала о том, что всего в больницы Могилева были доставлены два человека.

Она уточнила, что госпитализированные отдыхали на острове и обратились к врачам с целью проверки.

Отмечается, что у пассажиров не было зафиксировано повышенной температуры, однако их оставили в больнице для проведения всех необходимых анализов.

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