Из Шереметьево госпитализируют пассажира с подозрением на коронавирус
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В Шереметьево госпитализируют прилетевшего из Китая пассажира с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что он находился на борту рейса Пекин-Москва, который приземлился в столице в 16.36 по мск.
Уточняется, что у пассажира поднялась высокая температура.
Человек будет госпитализирован с больницу, где медики проведут необходимые исследования для определения причины заболевания.
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