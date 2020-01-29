Из Шереметьево госпитализируют пассажира с подозрением на коронавирус

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Пассажиры в аэропорту Шереметьево, февраль 2020 года Пассажиры в аэропорту Шереметьево, февраль 2020 года
Пассажиры в аэропорту Шереметьево, февраль 2020 года
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Шереметьево госпитализируют прилетевшего из Китая пассажира с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что он находился на борту рейса Пекин-Москва, который приземлился в столице в 16.36 по мск.

Уточняется, что у пассажира поднялась высокая температура.

Человек будет госпитализирован с больницу, где медики проведут необходимые исследования для определения причины заболевания.

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