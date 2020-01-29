Власти Китая попросили не избегать покинувших Ухань после вспышки коронавируса

Китайские власти попросили людей не игнорировать и не избегать людей, которые покинули Ухань после вспышки коронавируса нового типа. Об этом заявил глава госкомитета по делам здравоохранения страны У Хао, передает РИА «Новости».

По его данным, китайский город покинули свыше 5 млн жителей после из-за новогодних каникул и вспышки вируса. Однако в сети часто высказывают опасения по поводу общения с такими людьми и распространения коронавируса.

По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек за месяц. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

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