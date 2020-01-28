В сети появился ролик госпитализации воронежца с подозрением на коронавирус

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В сети появились кадры госпитализации человека с подозрением на коронавирус в Воронеже. Ролик был опубликован в группе VK.

На кадрах ролика запечатлены одетые в защитные костюмы сотрудники скорой помощи. На них также надеты противогазы.

Кроме того, больной на носилках помещен в специальный пластиковый вакуумный бокс.

Уточняется, что госпитализированная 55-летняя местная жительница недавно вернулась из Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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