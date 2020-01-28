Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Турции
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эгейском море у берегов Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий сейсмологический центр.
Эпицентр находился примерно в 200 км от курортного города Фетхие.
По данным местных СМИ, толчки ощущались в турецком городе Мугла и в некоторых регионах Греции.
На прошлой неделе в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,8 в восточной провинции Элязыг .В результате погибли более 40 человек.
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