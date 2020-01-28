Ростовского депутата с женой могли убить при ограблении
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Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС предварительную версию убийства в Ростовской области депутата местного Заксобрания Андрея Алабушева и его жены Ольги.
Отмечается, что депутат с женой могли быть убиты во время совершения ограбления.
Коллега Алабушва председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания Вячеслав Василенко исключил связь убийства депутата с его профессиональной деятельностью.
Ранее во вторник, 28 января, тела депутата Андрея Алабушева и его супруги Ольги были обнаружены в их собственном доме водителем.
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