Ростовского депутата с женой могли убить при ограблении

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС предварительную версию убийства в Ростовской области депутата местного Заксобрания Андрея Алабушева и его жены Ольги.

Отмечается, что депутат с женой могли быть убиты во время совершения ограбления.

Коллега Алабушва председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания Вячеслав Василенко исключил связь убийства депутата с его профессиональной деятельностью.

Ранее во вторник, 28 января, тела депутата Андрея Алабушева и его супруги Ольги были обнаружены в их собственном доме водителем.

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