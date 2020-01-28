Готовившую убийство мужа депутата задержали под Самарой

Следственный комитет по Самарской области провел задержание местного депутата, которую подозревают в подготовке убийства мужа. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что в рамках уголовного дела вместе с 44-летней депутатом была задержана ее 40-летняя подруга.

Уточняется, что депутат хотела «завладеть совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами, принадлежащими своему мужу».

По данным следствия, вместе с подругой она встретилась в кафе и предложила мужчине совершить убийство мужа в обмен на 400 тыс. рублей. Позднее женщина отдала ему все сведения о проживании и месте работы мужа, а затем и денежные средства, в момент передачи которых и была задержана.

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