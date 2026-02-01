В МИД Франции оценили важность каналов связи Европы с Россией

Страны Европы должны быть способны говорить с Россией напрямую. Об этом в интервью Liberation заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, это необходимо для возможности отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого.

Барро утверждает, что Париж никогда не исключал возможности диалога с Москвой. Его возможно вести при условии, что он будет полезным и прозрачным по отношению к Украине и европейским партнерам Киева.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя планы французских властей отправить военный контингент на Украину, призвал президента Франции Эммануэля Макрона к восстановлению диалога с Россией.

Также премьера Италии Джорджи Мелони заявила, что Евросоюз должен наладить диалог с Россией по теме Украины, и выступила за назначение специального посланника ЕС по украинскому урегулированию. В ответ член Совфеда РФ Алексей Пушков спросил у премьер-министра Италии, как и о чем ЕС собирается говорить с Россией.

Ранее в Евросоюзе допустили переговоры с Россией.