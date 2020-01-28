Украина написал жалобу на итальянский телеканал, в эфире которого ее назвали Малороссией

Посольство Украины в Италии опубликовало на своей официальной странице в соцсети письмо к итальянской телекомпании, на одном из шоу которой телеведущий назвал украинское государство Малороссией, передает «Страна.ua».

Ранее ведущий телеканала RAI в рамках программы «Наследие» (L'eredita) назвал Украину Малороссией.

В посольстве посчитали данное высказывание оскорбительным и попросили подобные действия откорректировать.

В дипведомстве также отметили, что телеканал RAI до сих пор не предоставил никакого ответа, в связи с чем и было принято «решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность» и выложить письмо на официальной странице посольства.

Дипломаты отметили, что называть Украину, которая «страдает от российской агрессии», Малороссией нельзя, это оскорбительно.

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