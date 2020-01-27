Итальянское телешоу назвало Украину Малороссией
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На итальянском телеканале RAI в рамках телешоу «Наследие» Украину назвали Малороссией.
Отмечается, что в финале телеигры ведущий Флавио Инсинна употребил в отношении Украины такое название.
«Малороссия — второе название Украины», --сказал он.
Вышедший в эфир выпуск программы вызвал недовольство украинской журналистки Марианны Сороневич, которая призвала пользователей в социальных сетях массово оставлять жалобы на сайте телеканала.
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