Итальянское телешоу назвало Украину Малороссией

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Evgeniy Maloletka/AP

На итальянском телеканале RAI в рамках телешоу «Наследие» Украину назвали Малороссией.

Отмечается, что в финале телеигры ведущий Флавио Инсинна употребил в отношении Украины такое название.

«Малороссия — второе название Украины», --сказал он.

Вышедший в эфир выпуск программы вызвал недовольство украинской журналистки Марианны Сороневич, которая призвала пользователей в социальных сетях массово оставлять жалобы на сайте телеканала.

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