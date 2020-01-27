КС постановил пересмотреть дело обсужденного за нарушения на митингах Котова

Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор Константину Котову, осужденному за неоднократные нарушения на митингах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В решении КС говорится, что решения суда по делу Котова, «принятые на основании статьи 212 УК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года », подлежат пересмотру.

Котов был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве. Котов был признан виновным и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.

Президент России Владимир Путин ранее поручил проверить «законность и обоснованность» обвинительного приговора Котову.

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