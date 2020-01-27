Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
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В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что мужчина также изменил паспорт и переехал в Московскую область.
Его объявили в розыск из-за того, что он, получив повестки, не приходил в отдел судебных приставов, а также по месту регистрации вовсе не проживал.
Мужчина рассказал, почему не производил оплату, также был оповещен об административной и уголовной ответственности за свои нарушения.
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