Экс-депутата в Красноярском крае отправили в колонию за рубку леса на 7 млн рублей

Бывшего депутата Ачинского районного совета депутатов Красноярского края приговорили к 1 году колонии за незаконную вырубку леса, в результате чего бюджету России был причинен ущерб на 7,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

По данным СК, в период с конца 2017 года — начала 2018 года чиновник организовал рубку леса на территории участкового лесничества Большеулуйского района Красноярского края. Федеральному бюджету страны был нанесен ущерб в размере 7,2 млн рублей.

Обвиняемый приговорен к 1 году лишения свободы в колонии с лишением права в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на госслужбе и в органах местного самоуправления

Экс-депутат признал вину.

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